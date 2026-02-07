Dolar
Sağlık, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Osmaniye'nin sağlık altyapısı 10 yeni tesisle güçlendirildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Osmaniye'de yapılan 10 yeni sağlık tesisi hizmet vermeye başladı.

Dilhan Türker Yıldız  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Osmaniye'deki yeni sağlık yatırımlarının açılışının dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Osmaniye'nin sağlık altyapısının 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen 10 yeni sağlık tesisiyle güçlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"900 yataklı Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 150 yataklı Düziçi Devlet Hastanesi, 55 yataklı Bahçe Devlet Hastanesi, 10 yataklı Toprakkale İlçe Devlet Hastanesi, 10 yataklı Sumbas İlçe Entegre Hastanesi, Düziçi Merkez İrfanlı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Bahçe İslam Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi Osmaniye Merkez Sanayi Göçmen Sağlığı Merkezi, Osmaniye Merkez Çona Aile Sağlığı Merkezi, Sumbas Alibeyli Aile Sağlığı Merkezi vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu."

