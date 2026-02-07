Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
Gündem

Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi

Uşak'ta istinat duvarının çökmesi ve toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

Mehmet Çalık  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Kent genelinde etkili olan yağış sonucu Işık Mahallesi İkinci Şafak Sokak'taki istinat duvarı çöktü.

Çöken duvarın üst kısmında bulunan 2 evde yaşayan 4 kişi tahliye edildi.

Hacıkadem Mahallesi'nde de toprak kaymasından etkilenen evde yaşayan 1 kişi tahliye edildi.

Öte yandan Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

