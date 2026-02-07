Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi
Uşak'ta istinat duvarının çökmesi ve toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.
Uşak
Kent genelinde etkili olan yağış sonucu Işık Mahallesi İkinci Şafak Sokak'taki istinat duvarı çöktü.
Çöken duvarın üst kısmında bulunan 2 evde yaşayan 4 kişi tahliye edildi.
Hacıkadem Mahallesi'nde de toprak kaymasından etkilenen evde yaşayan 1 kişi tahliye edildi.
Öte yandan Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.
Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.