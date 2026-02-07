Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin özel gösterimine katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, "Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi.
Bakan Güler, hazırlanan belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar'ın çocukları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tebrik etti.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
