Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin özel gösterimine katıldı.

Utku Şimşek  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, "Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi.

Bakan Güler, hazırlanan belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar'ın çocukları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tebrik etti.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.



