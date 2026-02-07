Dolar
logo
Kültür

Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel bugün izleyiciyle buluşuyor

Milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel, bugünden itibaren TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izlenebilecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel bugün izleyiciyle buluşuyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bugün saat 21.00'de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.Yapım, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yön veren, Türk insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar'ın iz bırakan yaşam öyküsünü ve Türkiye'nin geleceği adına adanmışlıkla verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Bilgi ve tecrübeyi idealler, hayaller ve vatan sevgisiyle hayata taşıyan, vizyonu ve projeleriyle yeni nesillere ışık tutan bir mühendisin yolculuğunu ekrana getirecek olan belgeselde, Bayraktar'ı, hikayesine adım adım tanıklık eden ailesi, en yakınları ve dostları anlatıyor.

