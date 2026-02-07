Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,046.00
BTC/USDT
69,151.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Gündem

MSB: Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." bilgisini verdi.

Utku Şimşek  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
MSB: Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı

Ankara

MSB, NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağın, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, intikale ilişkin görüntüler de yer aldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı
Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi
Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı
MSB: Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı
Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

MSB: Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı

MSB: Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı

MSB, 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen faaliyetleri paylaştı

KKTC'de 661,5 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı yapılarak Türkiye rekoru kırıldı

MSB: Hafta içinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Hafta içinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı

MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı

Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet