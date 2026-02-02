Dolar
logo
Kültür

AA kameramanının "Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında" belgeseli Japonya'da gösterilecek

Anadolu Ajansı kıdemli kameramanı Tayyib Hoşbaş ve kurgucu Sercan Kurt tarafından hazırlanan "Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında" belgeseli, Japonya Dünya Turizm Film Festivali'nin (JWTFF) resmi seçkisinde yer aldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
AA kameramanının "Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında" belgeseli Japonya'da gösterilecek

İstanbul

İstanbul'un farklı noktalarında müzik yapan yabancı sanatçıların yaşam öykülerini ve kente kattıkları kültürel zenginliği sinematografik anlatımla izleyiciye sunan belgesel, 1132 proje arasından seçildi.

Belgesel, 18-20 Mart'ta Japonya'nın Shiga Eyaleti Koka şehrinde düzenlenen festivalde izleyiciyle buluşacak.

"Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında" belgeseli, aynı zamanda Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Dizi Haber" kategorisinde ödül almıştı.

