Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, okur odaklı ve kullanıcı dostu yeni web sayfasıyla erişime açıldı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, okur odaklı ve kullanıcı dostu yeni web sayfasıyla erişime açılmıştır. Kamuoyunun doğru, tarafsız ve güncel bilgiye ulaşmasını amaçlayan tüm yayınlara dijital ortamda ve ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Yayınlara, "yayinlar.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

