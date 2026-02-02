Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, okur odaklı ve kullanıcı dostu yeni web sayfasıyla erişime açıldı.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, okur odaklı ve kullanıcı dostu yeni web sayfasıyla erişime açılmıştır. Kamuoyunun doğru, tarafsız ve güncel bilgiye ulaşmasını amaçlayan tüm yayınlara dijital ortamda ve ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Yayınlara, "yayinlar.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.