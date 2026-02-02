Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Özcan Yıldırım  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.56'da başladı.



