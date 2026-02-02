Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.56'da başladı.