Dolar
43.47
Euro
51.36
Altın
4,655.99
ETH/USDT
2,384.10
BTC/USDT
79,117.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Cami’nden yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Hatay Habib-i Neccar Camisi’nden yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Diyarbakır Ulu Cami’den yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Şanlıurfa Dergah Camisi'nden yayındayız.
logo
Gündem

İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul'da, etkili olan kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur akması nedeniyle kirlilik oluştu.

Hasan Hüseyin Kul  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı Fotoğraf: Azer Sude Akçay/AA

İstanbul

Sarıyer'de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin önündeki Kanlıkavak Deresi'nden, yağmurla birlikte çamurlu su, İstanbul Boğazı'na doğru aktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu nedenle Boğaz'ın bir kısmında oluşan kahverengi ve kirli görüntü dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı
Çetelerin kirli oyunlarına bulaşan çocuklar ifadelerinde pişmanlıklarını anlattı
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı

İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul için karla karışık yağmur ve kar uyarısı

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi
Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet