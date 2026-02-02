İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı
İstanbul'da, etkili olan kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur akması nedeniyle kirlilik oluştu.
İstanbul
Sarıyer'de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin önündeki Kanlıkavak Deresi'nden, yağmurla birlikte çamurlu su, İstanbul Boğazı'na doğru aktı.
Bu nedenle Boğaz'ın bir kısmında oluşan kahverengi ve kirli görüntü dikkati çekti.
