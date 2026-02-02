Dolar
Gündem

Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Veysel Ensar Gökcegözog  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

İstanbul

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

