Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. -VTR-
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'dan "bölgedeki ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD üslerinin yanı sıra ABD ile irtibatlı petrol tesislerinin de hedef alınacağını belirtti.

Haydar Şahin  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Erbil

Tengsiri, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, hedef alacakları yerlere ilişkin açıklama yaptı.

Tengsiri, "Hedef listesinin güncellenmesi ile ABD üslerini ile birlikte ABD ile irtibatlı petrol tesirleri de hedef alınacak." ifadesini kullandı.

Açıklamasının devamında bölge halkına uyarıda bulunan Tengsiri, ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamıştı.

Şırnak'ta selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi
DMM'den "Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı" iddialarına yalanlama
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar
Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzesi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu öne sürdü

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu öne sürdü

İran'dan "bölgedeki ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması" uyarısı

Rusya: Filistin sorununun çözümü, tüm bölge için kilit mesele

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı hasar gördü

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı hasar gördü

Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor

Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor
ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani ve İranlı denizciler için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani ve İranlı denizciler için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
