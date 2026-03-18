İran'dan "bölgedeki ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması" uyarısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD üslerinin yanı sıra ABD ile irtibatlı petrol tesislerinin de hedef alınacağını belirtti.
Erbil
Tengsiri, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, hedef alacakları yerlere ilişkin açıklama yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tengsiri, "Hedef listesinin güncellenmesi ile ABD üslerini ile birlikte ABD ile irtibatlı petrol tesirleri de hedef alınacak." ifadesini kullandı.
Açıklamasının devamında bölge halkına uyarıda bulunan Tengsiri, ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.
ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.
İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamıştı.