Dolar
43.50
Euro
51.73
Altın
4,973.00
ETH/USDT
2,732.10
BTC/USDT
83,260.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresinin hizmete alınması dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresini hizmete aldık, eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşadık. Bu yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçi kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" ve "Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımız 77" ifadeleri yer aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal tehlikelerden uzak tutmak hepimizin ortak görevi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti
Bakan Bayraktar: Hatay’da elektrik kesintilerini nasıl en aza indiririz, bu meseleleri masaya yatırdık
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık.

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım

Türk iş insanları Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye ticaret çıkarmasına hazırlanıyor

Türk iş insanları Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye ticaret çıkarmasına hazırlanıyor
Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet