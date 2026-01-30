Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresinin hizmete alınması dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresini hizmete aldık, eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşadık. Bu yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçi kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum."
Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" ve "Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımız 77" ifadeleri yer aldı.
