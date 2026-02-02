Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i kabul etti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
