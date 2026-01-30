Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Sivas Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sabah gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Türkiye'nin 2026 vizyonunu güçlü irade ve net hedeflerle ortaya koyduğunu belirtti.

Abdullah Sarica  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesi için kaleme aldığı makalesinde 2026 vizyonunu güçlü bir irade ve net hedeflerle ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2025'te ekonomiden dış politikaya, enerjiden savunma sanayisine kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Duran, Erdoğan'ın "Türkiye için çalıştığımız, Türkiye için gece gündüz durmadan ve yorulmadan ter döktüğümüz, türlü sınamalardan geçip, güçlükleri milletimizin desteğiyle aştığımız ve ülkemizi büyüttüğümüz bir yılı daha geride bıraktık." ifadesinin, milletle birlikte verilen mücadelenin özeti niteliğinde olduğunu belirtti.

Barış diplomasisinin Türkiye'nin küresel rolünü daha da güçlendirdiğini vurgulayan Duran, "Gazze, Suriye, Ukrayna-Rusya savaşı, Somali-Etiyopya ihtilafı başta olmak üzere pek çok kriz alanında Türkiye, çözümün ve istikrarın adresi olmuştur. Dünya krizlerle sarsılırken, Türkiye barıştan yana tutumunu kararlılıkla sürdürmüştür." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, büyük yürüyüşüne kararlılıkla devam edecek"

Duran, ekonomide elde edilen verilerin, uygulanan politikaların somut karşılığını ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milli gelirin ilk kez 1,5 trilyon doları aşması, ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorları ve güçlü rezervler, 2026 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğimizi göstermektedir. Enflasyonla mücadele ve gelir dağılımında adaleti sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, '2026, sabrımızın meyvelerini toplayacağımız, ekilen tohumların boy vereceği ve inşallah hasadını yapacağımız ve Türkiye'nin küresel ligdeki yerini tartışılmaz bir konuma sabitleyecek, bir şahlanış ve reform yılı olacak.'

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıkması, enerjide dışa bağımlılığın azalması ve afet bölgelerinde verilen sözlerin tutulması, icraat siyasetinin açık göstergesidir. Türkiye, önümüzdeki süreçte de büyük yürüyüşüne kararlılıkla devam edecek, mega projeler ve eserler milletimizin hizmetine sunulacaktır. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi '2026 yılı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacak ve Türkiye'nin büyük yürüyüşünün en görkemli adımlarına sahne olacak.'"

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesindeki şu ifadelerine yer verdi:

"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olduk ve yalnızca elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek. Sürecin bir yol kazası yaşanmadan amacına ulaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız."

