Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar, Emrah Gökmen  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun koruması B.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



