Bakanlar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni’nde konuştu
Bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
Osmaniye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın yıl dönümünde Osmaniye'de olduklarını belirtti.
Bir daha o günlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Uraloğlu, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, millete sabır diledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Osmaniye'nin milli ve manevi davalarda duruşunu ortaya koymuş, şehitler vermiş illerden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, kentin Cumhur İttifakı'nın en güçlü olduğu şehirlerden olduğunu ifade etti.
Uraloğlu, Bakanlık olarak Osmaniye'ye, bölgeye birçok hizmet yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduk ve depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya gayret ettik. Sadece bizim Bakanlık olarak 80 milyar lira civarında ulaştırma yapılarına para harcadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren de bütün 11 ilimizde, bütün arkadaşlarımızla beraber olduk. İlk önce acil kurtarma ekiplerini, sağlık ekiplerini ve yardımları buraya ulaştırmaya gayret ettik ve çok şükür de ulaştırdık. Sonrasında buradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı gerek kara yolu gerek hava yolu ve gerekse de Mersin'den, İskenderun'dan deniz yoluyla onların ülkemizin diğer taraflarına gitme noktasında imkanlar sağladık."
Uraloğlu, depremde hasar görmüş ulaşım yapılarını bitirip ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yine Cumhur İttifakı olarak Osmaniye'mize, bölgemize ve bütün Türkiye'mize ve bütün dünyaya oradaki duruşumuzu Allah'ın izniyle göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna el birliğiyle imza attık"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna el birliğiyle imza attık. 'Yapılamaz' denileni yaptık. 'Başarılamaz' denileni şükürler olsun hep birlikte başardık. Birileri laf üretirken, deprem bölgesindeki yepyeni yuvalarımız bir bir yükseliyordu." dedi.
Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, depremin 3. yılında büyük bir acının yad edildiğini söyledi.
Depremin Türkiye'nin yüreğinde ortak acı olduğunu belirten Yerlikaya, millet olmanın kederde de sevinçte de bir ve beraber olmak anlamına geldiğini, el ele, omuz omuza olma anlamı taşıdığını ifade etti.
"Bu ağır imtihanla sınanırken ne denli yüce bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya gösterdik." diyen Yerlikaya, zor günlerde herkesin bir araya geldiğini, kenetlenerek kararlılığını diri tuttuğunu dile getirdi.
Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"6 Şubat'ta şafağın ilk ışıkları, sadece enkazları değil, o enkazlardan güçlenerek çıkan, bitmek tükenmek bilmeyen bir iradeyi de aydınlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz liderliğinde hep birlikte ayağa kalkmayı bildik, yaralarımızı birlikte sardık. Gözyaşını umuda, yıkımı yeniden dirilişe dönüştürme gayretini ortaya koyduk. Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna el birliğiyle imza attık. 'Yapılamaz' denileni yaptık. 'Başarılamaz' denileni şükürler olsun hep birlikte başardık. Birileri laf üretirken, deprem bölgesindeki yepyeni yuvalarımız bir bir yükseliyordu.
Geçen ay Hatay'da 455 bininci konutun kura çekimini yaptık. Osmaniye'de bugüne kadar il ve ilçe merkezlerinde 12 bin 184 konut ve 373 iş yerinin kurasını çektik. Osmaniye'ye, 6 Şubat sonrası yıkım, enkaz kaldırma, konteyner giderleriyle acil ihtiyaçların karşılanması için valilik, kaymakamlık, belediyeler, il özel idaresi ve muhtarlıklara aktarılan ödenekler dahil 3 milyar 765 milyondan fazla kaynak aktardık. Cümle alem bilsin ki sadece 6 Şubat sonrası değil, tarih boyunca da hiçbir fırtına, hiçbir fitne, aziz milletin iradesini önünde duramamış, onu yolundan çevirememiştir. Böyle olmaya devam edecek. Çünkü biz milletimizin her bir ferdiyle kara kışın ortasında bahar müjdesi veren karanfil misali küllerinden yeniden doğan büyük bir milletiz."
"Tamamlanan her proje, aziz milletimizin birlik ve dayanışma ruhunun en somut karşılığıdır"
Sadece binaların yükselmediğine dikkati çeken Yerlikaya, "Bu bir diriliş, bir kıyam, yeniden ayağa kalkma iradesidir. Bu, takdiri ezele teslim olan ama gayrete de aşık olanların yazdığı bir tarihtir." dedi.
O gün yıkıntılarla dolan sokakların bugün çocukların ve gençlerin gülüşleri, umut dolu çehreleriyle yeniden çiçeklendiğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Yapılan her konut, atılan her temel, tamamlanan her proje, aziz milletimizin birlik ve dayanışma ruhunun en somut karşılığıdır. Tüm bu çalışmalar, Osmaniye'yi eskisinden daha dirençli, güvenli şehir haline getirmek için. Tüm bu çabalarımız, Osmaniyelilerin huzur içinde uyuyacağı, güven içinde uyanacağı yarınlar içindir."
Yerlikaya, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini, birlik ve beraberlikten gelen güçle, inançtan doğan cesaretle Türkiye'yi hep birlikte daha ileri taşıyacaklarını vurgulayarak, asrın inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de asrın felaketinin yıktığı evleri, şehirleri, asrın kenetlenmesiyle ayağa kaldırmayı el ele başardıklarını dile getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin 3. yılında 500 bine yakın konutu, iş yerlerini vatandaşlara teslim ettiğini belirten Çenet, büyük gayret ve fedakarlık ortaya konulduğunu kaydetti.
"5,1 milyon kişiye psiko-sosyal destek hizmeti sağladık"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.
Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, 6 Şubat günü sadece deprem bölgesinin değil, bütün Türkiye'nin aynı acıyla sarsıldığını söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanından depremin yaşandığı şehirlere kardeşlik köprüsü kurulduğunu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu belirten Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz sosyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen her bir kardeşimizin yardımına koştuk, 81 ilde seferber edilen ekiplerimiz aracılığıyla 5,1 milyon kişiye psiko-sosyal destek hizmeti sağladık. Bakanlık olarak acil ihtiyaçların karşılanması için 1,85 milyar lira kaynak aktardık. Sosyal yardım ve danışmanlık hizmetlerimizle çocuklarımızı koruyan, engelli bireyleri destekleyen, aileyi güçlendiren çalışmalarımızı kesintisiz ulaştırdık."
Bakan Göktaş, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla tek bir gece bile durmadan sahada çalıştıklarını bildirdi.
O süreçte devlet millet omuz omuza verdiğini, bir ve beraber olduğunun altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Önce can güvenliğini sağladık sonra geçici barınmayı kurduk, ardından kalıcı konutlardan altyapıya kadar yeniden inşanın taşlarını tek tek yerine koyduk. Bu bölgeyi kalıcı projelerle, sağlam yapılarla, güçlü sosyal hizmet altyapısıyla yeniden ayağa kaldırdık. 455 binden fazla yuvanın anahtarları vatandaşlarımıza 3 yıl içerisinde teslim edildi, bunu sizler hak ediyorsunuz. Deprem bölgesi adeta küllerinden yeniden doğdu. En zor günlerinde bile geri durmayan bir dayanışmayla Türkiye'min gücüne bak sözünü hak ediyor."
"Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur"
Göktaş, bugün yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirerek, yeniden ayağa kalkma gücünü hep birlikte teyit ettiklerini dile getirdi.
Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinin bulunduğuna dikkati çeken Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden kurmak, sadece duvarları yükseltmek değil, aileyi ayakta tutmak, çocuğun güvenini sağlamak, yaşlılığın elini bırakmamak, engelli kardeşimizin hayatla bağını güçlendirmek, yeniden direnişin en temel parçasıdır. Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur. Bu topraklar acıyı paylaştığı için ayağa kalktı, geleceği birlikte kurduğu için güçlenecek, bugün açılışını yaptığımız her yatırım, bu idealimizi somutlaştıran eserdir."
Göktaş, Osmaniye'nin her mahallesine, her sokağına kazandırılan hizmetlerin devletin iradesinin, milletin dirayetinin karşılık bulmuş hali olduğunu dile getirdi.
Her zaman vatandaşın yanında olacaklarının sözünü veren Göktaş, şöyle konuştu:
"Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşuyla kenetlenen Cumhur İttifakı'mız Osmaniye'deki dayanışmayı Türkiye'nin ortak istikametine dönüştüren güçlü birlikteliktir. Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her daim sizlerin yanında olacağız."
Göktaş, Osmaniye'ye çok sayıda eser kazandırıldığını, bunların yanında huzurevini yeniden açmanın mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını kaydetti.
"Kardeşlik nasıl olur? dediklerinde herkes dönüp milletimize, Türkiye'ye, Osmaniye'ye bakacak"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, burada yaptığı konuşmada, bugün hüzün ve umudu bir arada yaşadıklarını söyledi.
Bir yandan deprem şehitlerini özlemle andıklarını, diğer yandan şehitlerin emanetine sımsıkı sarılıp yiğitler şehri Osmaniye'de bir kez daha kucaklaştıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:
"Bu alanı şereflendiren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkmen Beyi'miz Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm, 6 Şubat sabahında depremin acısı içimizi yakarken, 'Durmadan çalışacağız çünkü dert bizimdir, derman da bizdedir.' diyerek verdiğiniz vazifeyi bir şeref madalyası gibi göğsümüzde taşımaya devam ediyoruz. Rabbime hamdolsun ki bugün depremin üzerinden 3 yıl geçmişken, biz enkazları, yıkılan hastaneleri, ağır hasarlı okulları değil, biten yuvalarımızın mutluluğunu, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz. Bir Anadolu karanfili gibi yükselen 455 bin yuvamız, aziz milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini, Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor."
Kurum, tarih kitaplarının bu kardeşliği, dayanışmayı ve bu başarıyı şanla şerefle yazacağına inandığını ifade etti.
"Deprem bölgesine uğramayanlara" eleştirilerde bulunan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı koyacaklar. Bundan on yıllar sonra bile 'sosyal devlet' denince kimse dönüp onlara bakmayacak, herkes dönüp Recep Tayyip Erdoğan liderindeki Türkiye'ye bakacak. 'Millet sevdası nasıl olur?' dediklerinde bütün yüzler Anadolu'ya dönecek, 'Kardeşlik nasıl olur?' dediklerinde herkes dönüp milletimize, Türkiye'ye, Osmaniye'ye bakacak."
"Asrın inşasını, 500 bin yeni sosyal konutumuzla taçlandıracağız"
Kurum, Osmaniye'de göğüsleri kabararak seslerini yükselttiklerini, 86 milyon hep birlikte "Türkiye'min gücüne bak" diye haykırdıklarını vurguladı.
Bakan Murat Kurum, depremzedeler için 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşinin alın teri döktüğünü anlatarak, şunları kaydetti:
"Biz 'Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız.' sözünün izzetini taşıyoruz ve inşallah bu izzetli yürüyüşü daha da güçlendireceğiz. Asrın inşasını, Ev Sahibi Türkiye projemizde, 500 bin yeni sosyal konutumuzla, yeni mutluluk hikayeleriyle taçlandıracağız. Ben sözlerime son verirken, bu eserlerin öncüsü olan liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yine bu eserlerin yapımında sarsılmaz desteği için Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı liderlerine yürekten teşekkür ediyorum."
Kurum, şehitleri rahmetle anarak gece gündüz çalışan, alın teri döken tüm ekibe teşekkür etti.
"455 bininci konutu hak sahibine teslim ederek adeta şehirlerimizi yeniden inşa ettik"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, "Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bu kadar büyük bir felakette biz, devlet millet el ele vererek bir araya geldik ve 455 bininci konutu hak sahibine teslim ederek adeta şehirlerimizi yeniden inşa ettik." dedi.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir hafta içinde ikinci kez Osmaniye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Osmaniye ve diğer illerde tüm Türkiye'nin hep birlikte devlet-millet el ele vererek asrın dayanışmasında ortaya koyduğu güzel işbirliğiyle yaraların sarıldığını dile getiren Bayraktar, daha güçlü şekilde ileriye yürüdüklerini söyledi.
Bayraktar, geçen hafta Osmaniye'de gerçekleştirdiği programlarda enerji, elektrik, doğal gaz ihtiyaçları ile kente yapacakları yeni yatırımları konuştuklarını anımsattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyüklüğüne işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bu kadar büyük bir felakette biz, devlet-millet el ele vererek bir araya geldik ve 455 bininci konutu hak sahibine teslim ederek adeta şehirlerimizi yeniden inşa ettik. Bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelebilecek başka bir millet, başka bir devlet yok. Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz bunu başardık. Biz, Karadeniz'in derinliklerindeki doğal gazı bulduk, onu çıkardık, şimdi her yerde evlerimizde kullanıyoruz. Adı terörle anılan Gabar'da petrolümüzü bulduk. Her gün onu üretmeye devam ediyoruz. 70 yıllık rüya Akkuyu'yu yaptık, inşallah oradan ilk elektriği bu sene içerisinde üreteceğiz ancak bunları yapabilen bir ülke, devlet bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelip böyle yüz binlerce konutu vatandaşlarına verebilirdi. Yapacak çok işimiz var.
Bize durmak, duraksamak, dinlenmek yok çünkü biz insanımıza, Osmaniye'ye inanıyoruz. Biz, gencimizle, yaşlımızla hep beraber bir yürek, bir olduğumuzda neler başaracağımızı çok iyi biliyoruz."
Osmaniye'de henüz doğal gaz gitmeyen mahallelerin olduğunu, bunları geçen haftaki ziyaretlerinde konuştuklarını ve notlarını aldıklarını belirten Bayraktar, en kısa sürede çözeceklerini söyledi.
Bayraktar, Osmaniye'de elektrikle ilgili yapılacakların gerekli talimatlarını verdiklerini de hatırlattı.
"Türkiye, kararlılıkla büyük ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor"
Elektrik ve doğal gaz ihtiyacının arttığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Elektrik ve doğal gaz ihtiyacımız artıyor. İnşallah bu hizmetlerde hiçbir aksama olmadan vatandaşlarımıza bunları vereceğiz ama verirken ne yapacağız? Daha ucuz vereceğiz. İnşallah biz bu devlet desteklerine, Hazine ve Maliye üzerinden yaptığımız desteklere devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerimize inşallah bu hizmetleri daha uygun koşullarda vermeye gayret edeceğiz. Ne kadar petrol üretirsek, doğal gaz üretirsek, ne kadar Hazinemiz güçlü olursa inşallah bu destekler, daha güçlü bir şekilde devam edecek. Türkiye, kararlılıkla büyük ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz güçlü, bir ve bir arada oldukça, Türkiye terörden tamamıyla kurtuldukça, bu bölge terörsüz bölge oldukça işte bunun neticelerini hep birlikte alıyoruz. Bakın, Gabar'da milyonlarca yıldır o toprağın altındaki petrole terörden dolayı yıllarca gidilemedi. On yıllarca o mücadeleyi verdik ama ne zaman ki bölge terörden temizlendi, şimdi o dağların altındaki petrol, bize büyük bir ekonomik kazanç olarak geri dönmeye başladı.
Tüm Türkiye'de denizlerimizde büyük bir seferberlik başlattık. Artık Türkiye, kendi gemileriyle, mühendisleriyle, teknik elemanlarıyla bu işleri yapar hale geldi."
"Canını dişine takarak bu ihya ve inşa faaliyetini gerçekleştirenlere canıgönülden teşekkür ediyorum"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konuşmasında, depremlerin üçüncü seneidevriyesinde felakette hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle deprem bölgesinde sadece konutların inşa edilmediğini belirten Yumaklı, "Şehirlerimizin hafızası, ailelerimizin huzuru, çocuklarımızın geleceği yeniden inşa edildi. Bir yandan sağlam binalar inşa edilirken, diğer taraftan da güven duygusu yeniden tesis ediliyor. Ben, hem Osmaniye'de hem de bütün deprem illerinde, vatandaşlarımıza yeni konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. Onlara sıcak yuvalarında sevdikleriyle, aileleriyle sağlık, sıhhat ve huzur temenni ediyorum." diye konuştu.
Yumaklı, geçen 3 yılda, bütün dünyaya, asrın felaketinin asrın dayanışmasına, sonrasında da asrın inşa ve ihya faaliyetine dönüştüğünün mesajını verdiklerini dile getirdi.
Aziz milletin bu süreçte bir ve beraber olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:
"Ben deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecindeki kararlılığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bu süreçteki güçlü desteği için Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyorum. 3 yıl boyunca canını dişine takarak çalışan herkese, işçisinden mühendisine kadar, devlet görevlisinden vatandaşımıza kadar, yerel yönetimlerden sorumlu olan kimler varsa bu süreçte canını dişine takarak bu ihya ve inşa faaliyetini gerçekleştirenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Elbette bu inşa süreci sadece yapılan binalarla daim olmadı, aynı zamanda hayatın kaynağı olan suyla tamamlandı."
"Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için gerekli bütün desteği verdik"
Yumaklı, kendileri de Bakanlık olarak uhdelerindeki konuların en önemlilerinden olan suyla ilgili hızla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
İçme suyu, sulama suyu ve diğer konularda altyapıların inşasına başladıklarını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yatırımlarla hem vatandaşımızın içme suyu ihtiyacı karşılandı hem de çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacı karşılandı. Diğer taraftan da tarımsal üretimin devamı ve altyapının yenilenmesi için 11 ilimizde 67 milyar liralık yatırımı gerçekleştirdik, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın deprem sonrasında özellikle çiftçilerimize, üreticilerimize kayıplarını bir bir karşılama sözü vardı, ilk günden itibaren bu talimatı aldık ve 50 bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanı, 550 bin kanatlı hayvanı ve 26 bin arılı kovanı üreticilerimize tekrar teslim ettik. Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için gerekli bütün desteği verdik."
Yumaklı, bu dönemde üreticilerimizin primlerinin ertelenmesi, hibe ve destek ödemelerinin önceden ve farklı şekilde yapılması gibi birçok kolaylığın sağlandığını anlattı.
Osmaniye'ye müjde
Bakan Yumaklı, Osmaniye'nin ülke tarımı için en önemli illerden olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son 23 yılda Osmaniye'mize tarım, orman ve su konularında yaklaşık 36 milyar liralık yatırım yaptık. Su ve sulama alanında 72 tesisi hizmete aldık. Bu arazilerle yıllık yaklaşık sulanan arazilerle 1,3 milyar liralık gelir sağlanmış oldu. Son 23 yılda elbette tarımdan, ormandan, sudan birçok başlıkta yatırımlar yaptık. Yeter mi elbette yetmez. Aynı kararlılıkla aynı şekilde çalışmaya, yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz."
Osmaniye için yeni bir hamlenin eşiğinde olduklarını belirten Yumaklı, Osmaniye'nin bereketli topraklarını suyun gücüyle şahlandırdıklarını dile getirdi.
Yumaklı, 1 milyar 550 milyon lira maliyetli Kadirli Savrun Barajı'nın üçte ikisini tamamladıklarının müjdesini vererek, şunları kaydetti:
"Baraj tamamlandığında 144 bin dönümlük bir arazi inşallah suya kavuşmuş olacak, bu dev eseri Osmaniye'mize, milletimize teslim etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bir duyurum da Osmaniye'deki kardeşlerime, TKDK desteklerini biliyorsunuz, bunlara başvuran kardeşlerime de Osmaniye'den başvuranlara ekstradan bir 10 puan vereceğiz inşallah. Biz yaraları sararken aynı zamanda bölgenin rekabet gücünü de büyütmeyi hedefliyoruz. Bizim davamız yaraları sarmakla sınırlı değil, felaketten ders alan, bilimi, planlamayı ve sağlamlığı devlet politikası yapan bir anlayıştır. Dualarla, emekle, alın teriyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle inşallah bir diriliş destanı olarak tarihe yazılacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.