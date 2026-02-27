Dolar
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 26. hafta maçları oynanacak.

Ceren Aydınonat  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

16.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir)

17.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

Yarın:

13.30 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

16.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 iLab Basketbol-Finalspor (Beşiktaş GAİN)

Yarın:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Gaziantep Basketbol-PArmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)

18.15 Darüşşafaka Lassa-MKE Ankaragücü Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

1 Mart Pazar:

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

2 Mart Pazartesi:

17.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji RAMS (M. Sait Zarifoğlu)

