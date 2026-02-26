Dolar
Spor, Futbol

Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Emrah Oktay  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
İletişim Başkanı Duran: Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden birisi durumundadır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı mesajı
MSB: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek
İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı
