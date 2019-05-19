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Spor, Futbol

Bursa'da gol çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Sinan Balcıkoca   | 19.05.2019
Bursa'da gol çıkmadı

Bursa

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki maçta Göztepe'yi ağırladı.

11. dakikada Göztepe'nin sol kanattan Berkan Emir ile kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde iyi yükselen Alpaslan Öztürk, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

19. dakikada Bursaspor atağında Shehu'nun ceza sahasına ortaladığı topa Umut Nayir, kafayla vurdu. Göztepe kalecisi Beto, topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

50. dakikadaki Göztepe atağında defansın arkasına sarkan Jerome, ceza sahası içinde Bursasporlu Chedjou'nun arkadan yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada Göztepe'den Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı atışında, kaleci Okan Kocuk sağ köşeden topu çıkardı. 

72. dakikada Göztepe atağında orta sahadan gönderilen pasta topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Halil Akbunar'a aktardı. Halil'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında ilk pozisyonda Serdar Gürler'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde kalma şansını son haftaya bıraktı.

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