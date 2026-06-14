OYAK 65. Yıl Koşusu gerçekleştirildi

İlk kez düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı etkinlik, profesyonel sporcuları, koşu tutkunlarını ve OYAK çalışanlarını bir araya getirdi.

Koşuya katılanlar, 5 kilometre ve 10 kilometre parkurlarında mücadele etti.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, açıklamasında, iş hayatı ile koşu arasındaki benzerliğe vurgu yaparak "En büyük ortak nokta, herkesin aynı bitiş çizgisine doğru ama kendi temposuyla ilerlemesidir. Bugün sadece bireysel olarak değil, koca bir aile olarak aynı yöne doğru kararlı adımlarla ilerledik ve sonunda yine aile olarak ipi göğüsledik. Bu nedenle etkinliğimizin adını 'yarış' olarak koymadık. Gerek daha önce yapılan turnuvalarda gerekse bugün gerçekleştirdiğimiz koşularda söz konusu bir rekabetten ziyade; birlikte mücadele edebilme, dayanışma, aynı kulvarda olduğunuz arkadaşlarınıza saygı, birbirini destekleme ve birlikte sevinme pratiğidir. Bitiş çizgisini tek başımıza birinci bitirmekten çok daha değerlisi, oraya hep birlikte, coşkuyla varabilmemizdir. Hızlananlar, aynı zamanda geride kalanları motive etti. Bugün alkışlarımız sadece kazananlara değil, vazgeçmeyenlere olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise "Türkiye'de ilk defa bu kadar güzel bir etkinlik alanı görüyorum. 47 yıldır atletizmin içindeyim. Federasyon başkanı olarak her yıl 300'ün üzerinde organizasyona katılıyorum, bu kadar güzel bir organizasyon görmedim. Bin kişiden fazla katılımcı olursa dünyanın her yerinde çok başarılı bir organizasyondur. Her yıl tekrarlanır mı bilmiyorum ama tek yarış bile bizi çok mutlu etti. OYAK bizim için çok önemli. 65 yıl değil inşallah 165 yıl böyle devam eder. Bizim ordumuza destek olmaya devam eder." şeklinde görüş belirtti.

5 kilometre kategorisinde kadınlarda Dilay Yıldızhan ile erkeklerde Ilaman Shyhnepesov ve 10 kilometrede kadınlarda Dilek Koçak ile erkeklerde Sezgin Ataç ilk sırada yer aldı.

Etkinlikte OYAK bünyesindeki 24 şirketten 550 çalışan sporcunun katılımıyla hayata geçirilen "65. Yıl Spor Etkinlikleri" turnuvasının final müsabakaları da düzenlendi.

OYAK 65. Yıl Koşusu, dereceye giren sporcuların ödül töreniyle sona erdi.