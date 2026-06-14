Formula 1'in 7. etabı Barselona-Katalonya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

Mutlu Demirtaştan
14 Haziran 2026•Güncelleme: 14 Haziran 2026
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde düzenlenen yarış, 66 tur üzerinden yapıldı.
Hamilton, 1 saat 32 dakika 28.105 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk etap galibiyetini aldı. Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan tecrübeli pilot, Ferrari'deki ilk, kariyerinin ise 106. yarışını kazandı.
Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell, 19.561 saniye farkla ikinci, McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise liderin 23.719 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.
Bu sezon kazandığı 5 etapla pilotlar klasmanında zirvede yer alan Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, aracında yaşadığı arıza sonucu 63. turda yarış dışı kaldı.
Sezonun 8. ayağı Avusturya Grand Prix'si, 28 Haziran'da koşulacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar:
1. Kimi Antonelli (İtalya): 156
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115
3. George Russell (Büyük Britanya): 106
4. Charles Leclerc (Monako): 75
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 73
- Takımlar:
1. Mercedes: 262
2. Ferrari: 190
3. McLaren: 141
4. Red Bull: 89
5. Alpine: 60