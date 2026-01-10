Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı Fotoğraf: Fatma Nur Arslan/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, bugün akşamdan itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 4 bin 444 projeyle 1,5 milyon gençle etkileşime girdik
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı

Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek

Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet