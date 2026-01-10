Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, bugün akşamdan itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.