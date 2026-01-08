Dolar
logo
Kültür

Ankara'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi.

Zehra Tekeci Eser  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Ankara'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği işbirliğinde, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen film gösterimine, Ankara Valisi Vasip Şahin, vali yardımcıları, 25 ilçenin kaymakamları, Valiliğe bağlı il ve bölge müdürleri, Valilik birim müdürleri ile personel katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hind Rajab'ın Sesi" filminin Ankaralılar ile buluştuğunu söyledi.

Hind Rajab'ın Gazze'de şehit olduğunu ve sembol haline geldiğini anımsatan Şahin, "İki yılı aşkın bir süredir Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz çok ciddi bir soykırımla karşı karşıya. Maalesef çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, hasta hiçbir ilke, kural demeden büyük kitle soykırıma maruz kalıyor ve bu modern dünyanın gözleri önünde oluyor. Hind Rajab'ın filmiyle de aslında sembolize edilmiş bir şekilde bu, dünyanın ve kamuoyunun adeta gözüne sokuluyor." ifadelerini kullandı.

"Vicdanı olan herkesin buna karşı durması lazım"

Filmin bir uyanışa vesile olmasını dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü orada Hind Rajablar her gün ölüyor. Hind Rajab olayı her gün yaşanıyor. Bunun bir an önce son bulması için tüm dünyanın, insanlığın, azıcık vicdanı olan herkesin buna karşı durması lazım. Milletimiz de bu noktada büyük bir hassasiyete sahip, Ankaralılar da bu hassasiyetle her vesileyle tepkilerini, düşüncelerini, protestolarını dile getiriyorlar. Bunun yaygınlaşması lazım. İyilik ancak yayarsak çoğalır, çoğaltırsak kötülükler sona erer. İnşallah Ankara'da da böyle bir hayra vesile olur."

Vali Şahin, tüm Ankaralıları filmi izlemeye davet etti.

Hind Rajab filmi ve olayı hakkında

Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü "Gümüş Aslan" da dahil olmak üzere 9 ödüle layık görüldü. Film ayrıca Golden Globe "En İyi Film" ve Oscar "En İyi Yabancı Film" adayı oldu.

Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta, Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra yapılan incelemelerde, Rajab ve ailesinin öldürüldüğü araca toplam 335 merminin isabet ettiği belirtildi.

