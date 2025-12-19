Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabulüne ilişkin "Alevi-Bektaşi yolunu bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, birlikte yaşama kültürünü güçlendiren her adımı kıymetli buluyoruz" dedi.

Aynur Ekiz  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti:

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'ndaki kabule ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alevi-Bektaşi yolunun asırlara yayılan irfanını, hikmetini ve toplumsal birikimini temsil eden kıymetli canlarla bir araya geldik. Alevi-Bektaşi yolunu bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Birlikte yaşama kültürünü güçlendiren, karşılıklı saygıyı ve ortak aklı büyüten her adımı bu çerçevede kıymetli buluyoruz. Kanaat önderlerimize ziyaretleri ve kıymetli fikirleri için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşmayı tertip eden Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

