Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dış ticareti rekabetçi hale getirerek, vatandaşımızın refahını yükseltmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek, vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "sürdürülebilir cari açık patikasındaki ilerleyiş" sayesinde makro finansal istikrarın, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.
Mal ihracatı ve hizmet gelirlerinin destekleyici rolüyle cari dengenin temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla verdiğini aktaran Yılmaz, ekimde yıllıklandırılmış cari açığın 22 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.
"Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle daha da derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli ve dayanıklı görünümünü korumaktadır." ifadelerini kullanan Yılmaz, enflasyondaki düşüşün Türk lirasına duyulan güveni pekiştirirken, artan rezervlerin ve iyileşen risk primi sayesinde dış finansal maliyetlerin de düştüğünü belirtti.
İzlenecek politikalarla vatandaşların refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını güçlendirecek ve yatırımcı güvenini artıracak düzenlemelerin yanı sıra uygulayacağımız yapısal reformlarla birlikte üretime ve istihdama pozitif katkı veren uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz. Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz."