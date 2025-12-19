Dolar
Gündem

Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Rus menşeli Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre Rus menşeili, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

