Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu
İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Rus menşeli Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre Rus menşeili, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
