Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.