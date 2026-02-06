Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti. -VTR-
Gündem

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek

Hafta sonu yurdun doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği, batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceği bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun büyük bir kesiminde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini bildirdi.

Batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, "Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yine güneyde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Hatay'ın çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek." dedi.

Özdemirci, pazar günü ise Mersin ve Karaman dışında yağışların yurt genelinde devam edeceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

