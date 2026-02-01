Dolar
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı dükkanları su bastı. Anafartalar Caddesi'nden yayındayız.
Gündem

Muğla'da fırtına etkili oluyor

Muğla'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ali Ballı, Sabri Kesen, Ömer Kundakçı  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Muğla'da fırtına etkili oluyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Bodrum-İstanköy (Kos) arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Gümbet sahilinde ikisi yelkenli, ikisi de motoryat olmak üzere 8 tekne bağlı bulundukları yerden ayrılarak kıyıya sürüklendi.

Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat, sahile 50 metre açıkta karaya oturdu.

Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmaris

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris ilçesinde de rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı.

Kıyı ve limanlarda yüksek dalgalara neden olan fırtınamsı rüzgarda bazı işletmelere kadar deniz suyu ulaştı. Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü.

Dalaman Akköprü Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı

Dalaman Kaymakamlığı, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle Akköprü Barajı'nın maksimum doluluğa ulaştığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, barajın tam kapasite üretime geçecek olması ve su tahliyesi ihtimaline karşı, Dalaman Çayı güzergahı üzerindeki tarım arazilerinde, tesislerde ve nehir kenarında bulunan vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, olası taşkın riskine karşı muhtarlıkların ve vatandaşların teyakkuzda kalması gerektiği belirtildi.

