Dolar
43.48
Euro
51.41
Altın
4,944.64
ETH/USDT
2,277.80
BTC/USDT
77,460.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
logo
Gündem

Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak

Yurt genelinde perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak

Ankara

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Macit, yarın, yağışların doğu kesimlerde devam edeceğini, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiğini bildirdi.

Yarın, batı bölgelerde yağış görülmeyeceğini kaydeden Macit, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden yurdumuza giriş yapmasını bekliyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılmasını bekliyoruz." dedi.

Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak görüleceğini aktaran Macit, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiğini aktaran Macit, hafta sonu ise yurdun tamamında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini belirten Macit, hava sıcaklığının perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacağını, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'da perşembe gece saatlerine yağış başlayacağını ifade eden Macit, cuma yağmur ve sağanak, cumartesi ise gök gürültülü sağanak beklendiğini aktardı.

Macit, İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise perşembe gününden itibaren yağışların başlayacağını kaydeden Macit, "Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16 ila 17 derece civarında olacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği protokolü imzalandı
Bakan Işıkhan, "Sağlık Politikaları ve Finansmanı İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım
Çukurova'dan ilham alan Togg'un "Seyhan" rengi Adana'da sergilendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak

Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak

Hafta sonu yurtta yağışlı hava hakim olacak

Depremde 80 santimetre çöken İskenderun sahilinin çehresi, modern peyzaj uygulamalarıyla değişti

Türkiye'nin meteorolojide 2025 yılı rekorları açıklandı

Türkiye'nin meteorolojide 2025 yılı rekorları açıklandı
Yurtta hafta boyunca ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Yurtta hafta boyunca ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Giresun'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Giresun'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet