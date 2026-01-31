Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,624.20
BTC/USDT
82,677.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail 'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine yer alan Rab Salasin beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ethem Emre Özcan, Burak Dağ  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

Beyrut/Kudüs

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Rab Salasin'de bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırıda bir evin çatısında tamir işi yapan 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Rab Salasin yakınındaki Markaba bölgesine düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adalet Bakanı Tunç: Çocukları suça iten nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini ortaya koyarak koruyacağız
Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail’in saldırıları, Tulkerim Mülteci Kampı’nda bir yıldır hayatı durma noktasına getirdi

İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

Uydu fotoğrafları İran'ın nükleer tesislerinin bulunduğu alanda hareketlilik olduğunu gösteriyor

Uydu fotoğrafları İran'ın nükleer tesislerinin bulunduğu alanda hareketlilik olduğunu gösteriyor
ABD'den İsrail ve Suudi Arabistan'a silah satışına onay

ABD'den İsrail ve Suudi Arabistan'a silah satışına onay
Tiran'da göstericiler Başbakan Edi Rama'nın İsrail ziyaretini protesto etti

Tiran'da göstericiler Başbakan Edi Rama'nın İsrail ziyaretini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet