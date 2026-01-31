Dolar
Ekonomi

Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu

Baykar, 2025 yılında gerçekleştirdiği 2,2 milyar dolarlık ihracatla dünya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracat pazarındaki liderliğini korudu.

Göksel Yıldırım  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu

Ankara

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin milli ve özgün SİHA’larını geliştiren Baykar, 2025 yılında da faaliyet gösterdiği ürün segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Geride kalan 3 yılda dünya pazarında lider olan Baykar, 2025'te ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Küresel ölçekte başarıyla anılan hava platformları geliştiren Baykar, aynı zamanda Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının da lokomotifi oldu.

Geçen yıl toplamda 2,5 milyar dolarlık gelir elde eden Baykar, bunun yüzde 88’ini ihracattan sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda açıklanan verilere göre, Türk savunma sanayisinin ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer alan Baykar, insansız hava aracı ihracatında ise açık arayla zirvedeki yerini korudu.

İhracat şampiyonu

Tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

