Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,029.56
ETH/USDT
1,943.80
BTC/USDT
67,081.00
BIST 100
13,879.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip üretilen çok amaçlı devriye botları Güneydoğu Asya'ya ihraç edilecek.

Göksel Yıldırım  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı Fotoğraf: Bay Galata

Ankara

Geniş ürün çeşitliliğiyle ihracatını 10 milyar doların üzerine çıkaran Türk savunma sanayisi, yeni platformlarla bu başarıya yeni halkalar ekliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Denizden gelebilecek tehditlere karşı tespit, takip ve savunma ihtiyacının artmasıyla birlikte Türk gemi inşa sektörünün farklı sınıfları kapsayan çözümleri, ihracat başarılarıyla uluslararası pazarlarda etkinliğini artırıyor.

Uluslararası savunma tedarikinde güçlü olan Bay Galata ile tasarım ve mühendislikte uzmanlaşan Kraken Marine Industries, niş ve yüksek teknolojili ürünlerin küresel pazara taşınmasıyla ilgili başarılı bir modeli hayata geçirdi.

Bay Galata ve Kraken Marine ortaklığı ile Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye 2 adet zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botu ihracatı yapılacak.

Böylece Türk gemi inşa sektörü Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye bu sınıftaki ilk deniz platformu ihracatını gerçekleştirecek.

Ortaklık, ilk projelerini başarıyla tamamlayarak Türk ürünlerinin ayak izini artırmayı ve Türk gemi inşa sanayinin hem ülkedeki hem de bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Geleneksel olarak Avrupa veya ABD menşeli botların hakim olduğu Güneydoğu Asya pazarında, Türk botlarının "yüksek performans/maliyet" oranıyla yer bulması, bölgedeki diğer ülkeler için de referans teşkil edecek.

Türkiye'de üretilen deniz araçları ve teknolojileri, teknik kabiliyetleri, fiyatları ve referansları ile kendini kanıtlarken, firmalar tarafından sağlanan satış öncesi ve sonrası hizmetler, eğitim programları ve alıcı ülkelere yönelik yerli üretim teşvikleri ile de destekleniyor. Gemi inşa kabiliyetleri, teknik, elektronik ve seyrüsefer programları ile silah ve kule sistemlerinde yerli çözümler öne çıkıyor.

Tehditlere hızlı müdahale imkanı

Zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botları, bölge ülkelerinin deniz güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli potansiyel sunuyor.

Güneydoğu Asya sularında yaşanan deniz haydutluğu, kaçakçılık ve yasa dışı balıkçılık gibi sorunlar karşısında çok amaçlı devriye botları, yüksek manevra kabiliyetleri ve süratleriyle hızlı müdahale imkanı sağlayacak.

Botların zırhlı olması, personelin dar kanallarda veya nehir ağızlarında yapılacak operasyonlarda ateş altında korunmasına olanak verecek. Silah sistemleri sayesinde de bot, sadece bir gözlem aracı olmaktan çıkarıp aktif bir savunma/saldırı platformuna dönüşecek.

Botlar tasarımdan sahip oldukları yetenekler sayesinde hem açık denizde dengeli görev yapabilecek hem de sığ sularda yüksek performans sergileyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı
Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak
İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı

Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik kalkan

Türk savunma sanayisinde yeni başarılar için kararlılık vurgusu

Türkiye'de geliştirilen güvenlik çözümü Afrika'da "dijital göz" olacak

Türkiye'de geliştirilen güvenlik çözümü Afrika'da "dijital göz" olacak
Yapay zeka savunma teknolojilerini derinden etkiliyor

Yapay zeka savunma teknolojilerini derinden etkiliyor
Savunma ve havacılık buluşması SAHA 2026 rekorlara hazırlanıyor

Savunma ve havacılık buluşması SAHA 2026 rekorlara hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet