Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,969.00
BTC/USDT
67,994.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'la ortak göreve imza attı

Türkiye’nin gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, NATO tatbikatında Eurofighter savaş uçaklarıyla birlikte icra edilen görevler için 8 saat havada kalıp 1700 kilometrelik mesafe katederek dikkat çekici performansa imza attı

Göksel Yıldırım  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'la ortak göreve imza attı

Ankara

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Baltık bölgesindeki önemli faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'dan havalanan Bayraktar TB3'ün Eurofighter'larla ortak görevinde 8 saat uçup 1700 kilometre mesafe katettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayraktar TB3’ün gerçekleştirdiği uzun süreli uçuş, platformun dayanıklılık, haberleşme ve müşterek görev kabiliyetlerini ortaya koydu.

Baltık Bölgesi gibi yoğun hava trafiği ve NATO hava unsurlarının entegre şekilde faaliyet yürüttüğü ortamda TB3’ün Eurofighter'larla koordineli görev icrası, Türkiye’nin insansız sistemlerinin NATO standardizasyonuna uyum seviyesini gösteren önemli bir unsur oldu.

Bu durum aynı zamanda Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanında ulaştığı olgunluk seviyesinin, ittifak görevlerine entegre edilebilir aşamaya geldiğini gösterdi.

Eurofighter uçaklarıyla görev icrası, insanlı ve insansız platformların birlikte görev yapması beklenen geleceğin muharebe konsepti açısından da test niteliği taşıyor.

Türkiye’nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasıyla, TB3 gibi platformlarla birlikte çalışabilirlik kritik hale gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu
Rüya tabiri isteyen de takma dişi kaybolan da 112'yi aradı
İstanbul'da ocakta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı
Yargıtay, eski çalışanının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan patronun cezasını onadı
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'la ortak göreve imza attı

Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'la ortak göreve imza attı

Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik kalkan

NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı

NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı
Türk savunma sanayisinde yeni başarılar için kararlılık vurgusu

Türk savunma sanayisinde yeni başarılar için kararlılık vurgusu

Türkiye'de geliştirilen güvenlik çözümü Afrika'da "dijital göz" olacak

Türkiye'de geliştirilen güvenlik çözümü Afrika'da "dijital göz" olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet