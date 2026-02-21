Dolar
Gündem

Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şantiye alanında atık depolayan İzmir'in Buca Belediyesine 7 milyon 38 bin 954 lira, mera alanında atık depolayan Foça Belediyesine ise 2 milyon 346 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı, evsel atıkların geniş alana yayıldığı tespit edildi.

Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesine yaptırım uygulandı.

Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'üncü kez tekrarlaması sebebiyle tutar 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira ceza kesildi.

Foça'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediyesine ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi.

Foça Belediye Başkanlığına 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı.

İki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 lira çevre cezası kesildi.


