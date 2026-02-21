Dolar
Gündem

Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü

Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmının çökmesi üzerine ekipler bölgede önlem aldı.

Ahmet Demircan  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde bulunan Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmı belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

