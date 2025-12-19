Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 295 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, inşası süren, Antakya ilçesine bağlı Madenboyu ve Melekli mahallelerinde 121, Reyhanlı ilçesinde Tayfur Sökmen ile Varışlı mahallelerinde 174 konutluk projeleri yerinde inceledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, vatandaşlar için güvenli, modern yaşam alanları oluşturulduğunu belirtti.