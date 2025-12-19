Dolar
42.81
Euro
50.22
Altın
4,342.88
ETH/USDT
2,974.60
BTC/USDT
88,201.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 295 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Salim Taş  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, inşası süren, Antakya ilçesine bağlı Madenboyu ve Melekli mahallelerinde 121, Reyhanlı ilçesinde Tayfur Sökmen ile Varışlı mahallelerinde 174 konutluk projeleri yerinde inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, vatandaşlar için güvenli, modern yaşam alanları oluşturulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Emine Erdoğan: 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' anlayışıyla 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyoruz
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu

Benzer haberler

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor

Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı

Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor

Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor
Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor

Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor
Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma

Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet