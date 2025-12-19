Dolar
42.81
Euro
50.22
Altın
4,342.88
ETH/USDT
2,974.60
BTC/USDT
88,201.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde HİS Kültür ve Sanat Derneğince hazırlanan "Medd-Up" sahne gösterisi başkentlilerle buluştu.

Fatih Gökbulut  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü işbirliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve HİS Kültür ve Sanat Derneğince hazırlanan "Medd-Up" gösterisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda sahnelendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanatçı Muhammet Sena Yelkovan'ın sahnelediği oyunda, izleyicilere tarihten ilham alan anlatımlarla, milletin azminin ve büyük hedeflere yürüyüşünün hissettirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin köklü tarihine, milli ruhuna ve birlik beraberliğine ışık tutma amacıyla hazırlanan Medd-Up sahne gösterisini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile üniversitenin temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları izledi.

Sahne gösterisinin açılışında konuşan Tarıkdaroğlu, burada milli birlik, kardeşlik ve asırlara damga kuran ortak değerleri, sanatın dönüştürücü gücüyle yaşamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tarıkdaroğlu, sahne gösterisinin yalnızca sanatsal bir faaliyet olmadığını belirterek, "Şanlı ve tertemiz tarihimizi hiçbir gücün yıkamayacağı birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşlik kültürümüzü gençlerimize aktarmayı amaçlayan önemli bir etkinliktir. Medd-Up sahne gösterisi kızıl elma hilalinden Türk kimliği, töresi ve kardeşlik kültürüne, tarihten vatan ve kardeşlik hikayelerine uzanan anlatısıyla yürüttüğümüz sosyal hizmet çalışmalarının kültür ve sanat alanındaki güçlü bir yansımasıdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Emine Erdoğan: 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' anlayışıyla 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyoruz
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu

Benzer haberler

Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu

Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu

Bakan Göktaş, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı

Üniversite öğrencisi Trakya'nın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
"24 haftalık ücretli doğum izni" tüm kadın çalışanları kapsayacak

"24 haftalık ücretli doğum izni" tüm kadın çalışanları kapsayacak
Çocuklara yönelik zararlı sosyal medya içerikleri mahkeme kararı olmadan kaldırılabilecek

Çocuklara yönelik zararlı sosyal medya içerikleri mahkeme kararı olmadan kaldırılabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet