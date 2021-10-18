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Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 3 Kasım 2021'de hak sahibi 1050 gencin ataması, eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 18.10.2021
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen 1050 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, korunma ve bakım altında yetişen gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

Bu kapsamda 3 Kasım 2021 tarihinde hak sahibi 1050 gencin ataması, eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna, Bakanlığın internet sayfasından ve "turkiye.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

2828 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu amaçla yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55 bin 862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

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