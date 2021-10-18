Dolar
9.28
Euro
10.77
Altın
1,762.06
ETH/USDT
3,787.00
BTC/USDT
61,349.00
BIST 100
1,413.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet iddiaları' soruşturmasına ilişkin yazılı müracaatta bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu

Aylin Dal   | 18.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet iddiaları' soruşturmasına ilişkin yazılı müracaatta bulundu

Ankara

Avukat Hüseyin Aydın tarafından 15 Ekim'de verilen dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı, bu çerçevede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin, bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.

Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celbedilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet iddiaları' soruşturmasına ilişkin yazılı müracaatta bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet iddiaları' soruşturmasına ilişkin yazılı müracaatta bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Angola'nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vesayeti de darbe zihniyetini de gömeli çok oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları