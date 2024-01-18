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Kültür

Bakan Göktaş'tan, Yeşilçam'ın önemli ismi Örümcer'e yardım talimatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Yeşilçam'ın önemli isimlerinden" Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.

Sarp Özer  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Bakan Göktaş'tan, Yeşilçam'ın önemli ismi Örümcer'e yardım talimatı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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