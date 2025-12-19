Dolar
42.81
Euro
50.25
Altın
4,329.03
ETH/USDT
2,966.20
BTC/USDT
88,180.00
BIST 100
11,317.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek
Bakan Göktaş, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı
Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda medyanın gelecek inşasındaki rolü vurgulandı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye genelinde kentsel dönüşümle 2,3 milyonu aşkın bağımsız birim yenileniyor

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri ve gençlerle buluştu

Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi Ulu Cami'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi Ulu Cami'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Deprem bölgesine yönelik uluslararası finansman akışı hız kesmiyor

Deprem bölgesine yönelik uluslararası finansman akışı hız kesmiyor
Kocaelispor ve Antalyaspor arasında depremle başlayan dostluk yeşil sahalarda devam ediyor

Kocaelispor ve Antalyaspor arasında depremle başlayan dostluk yeşil sahalarda devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet