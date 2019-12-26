Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, öğretim görevlisi Figen Koç'un eşliğinde, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu.
Anadolu Ajansı haber birimlerini gezen öğrenciler, yetkililerden de bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.