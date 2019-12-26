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Kurumsal Haberler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Fırat Taşdemir   | 26.12.2019
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, öğretim görevlisi Figen Koç'un eşliğinde, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı haber birimlerini gezen öğrenciler, yetkililerden de bilgi aldı.

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