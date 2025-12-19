Dolar
42.81
Euro
50.18
Altın
4,328.09
ETH/USDT
2,957.20
BTC/USDT
88,128.00
BIST 100
11,324.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman’da “MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Açılış Töreni’”nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Spor

Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor

Avukatlık hedefi için Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta eğitimini sürdüren 21 yaşındaki Yaren Kaba, formasını giydiği arsaVev Hatay Voleybol Takımı'yla 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Ali Küçük  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor Fotoğraf: Ali Küçük/AA

Hatay

Voleybola ilkokul takımında başlayan Yaren, 13 yaşında Samandağ Cilli Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynadığı dönemde yaşadığı sağlık nedeniyle spora ara verdi.

Genç smaçör, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları ve arkadaşlarını kaybetmesinden kaynaklı psikolojik sıkıntılarını atlatmak için yeniden voleybola döndü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaren, altyapısına katıldığı arsaVev Hatay'da kısa zamanda A takıma girmeyi başardı.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi 13. Grup'ta ikinci sırada yer alan takımıyla şampiyonluk mücadelesi veren Yaren, haftanın 5 günü Hatay Merkez Salonu'nda yapılan antrenmanlara katılıyor.

Yaren, idman ve maçlardan kalan vaktinde de devam zorunluluğunun bulunmadığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta derslerine çalışıp avukatlık hedefine ilerliyor.

Ligde çıktığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan arsaVev Hatay, namağlup lider Sibanet Kozan İmamoğlu Spor'u takibi sürdürüyor.

"Bunları bir şeyler başarmanın verdiği enerjiyle yapıyorum"

Yaren Kaba, AA muhabirine, voleybolun depremlerde yaşadığı kayıpların ardından yeniden hayata tutunmasını sağladığını söyledi.

Üniversite eğitimi ve spor kariyerini bir arada yürütmenin zor olduğunu dile getiren Yaren, şöyle konuştu:

"Hukuk zor bir bölüm. Ders programımız da çok ağır sürekli çalışmak zorundayım. Antrenmanlar yaşadığım yerden 2 saat uzaklıkta olduğu için git gel yapmam günün yarısını alıyor ama bunları bir şeyler başarmanın verdiği enerjiyle yapıyorum. Hukuk okuyup aynı anda ligde oynayan bir takımda olmak gerçekten çok zor. Bir kadın olarak bunu başarabildiğim için mutlu oluyorum. Bunun motivasyonu bana iyi geliyor."

"Mesleğim voleybol oynamama engel olmayacak"

Yaren, mesleğinin spora engel olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Avukatlık istediğim için mesleğim voleybol oynamama engel olmayacak. Aynı zamanda kendimi voleybolda daha üst seviyeye, liglere çıkarmak istiyorum. İnsanın sadece bir şey yapmak zorunda olmadığını göstermek istiyorum. Bir kadının nerelere yetişebileceğini ve ne kadar başarılı olabileceğini göstermek istiyorum."

Kulüp Başkanı ve takımın başantrenörü Mehmet Bekmez de Yaren'nin hem eğitim hem de sporda örnek mücadele sergilediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
"Mavi vatan"ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında
Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Benzer haberler

Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdı

Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor

Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı

Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor

Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor
Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı
Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor

Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet