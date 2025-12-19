Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman'da "MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Açılış Töreni'"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın parçası olduğu 2024-2025 sezonu itibarıyla kulübümüzde pasör çaprazı olarak görev yapan Anna Nicoletti ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Eczacıbaşı Dynavit olarak, kulübümüze verdiği emek ve katkıları için Anna Nicoletti'ye teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

