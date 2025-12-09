Dolar
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'u ağırlayacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın sahasında Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'u ağırlayacak

Ankara

Ankara

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, organizasyonun 2025-26 sezonundaki ilk karşılaşmasını, Fransa liginin son şampiyonu Tours'a karşı oynayacak.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

