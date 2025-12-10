Dolar
42.60
Euro
49.62
Altın
4,207.46
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,297.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dolmabahçe Ofisi’nde “Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5. Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 52 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını, şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltında

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis şehit oldu

Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis şehit oldu
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet