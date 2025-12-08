Dolar
Spor

Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Altekma başarıya inanıyor

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Altekma, hazırlıklarını sürdürüyor.

Mustafa Güngör  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Altekma başarıya inanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşayarak ligde 10. sırada yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa'da başarı kovalayacak.

CEV Challenge Kupası 16'lı final turunda 10 Aralık Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'a konuk olacak Altekma, üst tura yükselme planlarıyla hazırlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Altekma, Avrupa'daki ilk maçında adını galip taraf olarak yazdırıp evine başarıyla dönmek ve kupada finale kadar ilerlemek istiyor.

"Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz"

Altekma Başantrenörü Ömer Tok, AA muhabirine, ligde iyi bir konumda olduklarını, maç takvimi yoğunluğu nedeniyle yıprandıklarını söyledi.

Şu an hedefledikleri konumda bulunduklarını ifade eden Tok, ligin çok güzel ve sert olduğunu, daha iyi yerlere de gidebileceklerini düşündüklerini belirtti.

Tok, Challenge Kupası'nda oynamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk maçı kazanıp buraya avantajlı şekilde dönerek seyircimiz önünde turu geçmek istiyoruz. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Kulübümüz için de ilk olacak, ayrı bir heyecanlıyız, mutluyuz. Bu fırsatı da iyi değerlendirmek istiyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışıyoruz. Heyecanımız aslında başarıya olan açlığımızdan. Bütün motivasyonumuz da o yönde."

Avrupa'da ilk olarak yarı finali görmek istediklerini söyleyen Tok, "Oraları görmek bizim için keyifli olacaktır ama ilk defa kulüp olarak deneyimleyeceğiz. Tabii ki biz yukarıya bakıyoruz. Oraya da ulaşmak için en güzellerini yapacağız." dedi.

Tok, ligdeki ilk hedeflerinin play-off potasında kalmak olduğunu ve sıralamada yukarıya doğru gitmeye çalışacaklarını vurguladı.

Oyuncular başarıya inanıyor

Oyunculardan Arda Kara da takımın psikolojisinin ve performansının yerinde olduğunu söyledi.

Hollanda'dan başarıyla döneceklerine inandığını dile getiren Kara, "Avrupa'da bir başarıya imza atacağımızı düşünüyorum. Kulübümüz açısından da tarihinde ilk kez olması bizim için önemli. Başarı yakalayacağız. Takımımız buna hazır. Hollanda'dan sonra da Avrupa için üst turları hedefliyoruz. Adım adım gidip yukarılara tırmanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kandemir de kulüp tarihinde Avrupa'ya ilk defa gidiyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kendileri için çok güzel bir fırsat olduğunu aktaran Kandemir, "Başarı elde edeceğimize ben de inanıyorum. Adım adım gideceğiz. Önce Hollanda'ya gidiyoruz. Orayı geçersek en yukarılara kadar çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Ulaş Dokumacı ise ilk Avrupa maçından galibiyetle döneceklerine inandıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
