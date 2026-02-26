Voleybol Sultanlar Ligi'nde 24. hafta maçları oynanacak
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Ankara
Maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
28 Şubat Cumartesi:
13.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)
14.00 Zeren Spor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)
16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)
16.00 Aras Kargo-İlbank (TVF Atatürk)