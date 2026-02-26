Dolar
logo
Spor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 24. hafta maçları oynanacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 24. hafta maçları oynanacak

Ankara

Maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

28 Şubat Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)

16.00 Aras Kargo-İlbank (TVF Atatürk)

