Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hocalı'da yaşanan insanlık trajedisinin 34. yıl dönümünde, katledilen kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla ve rahmetle yad ediyor, Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, 'tek millet iki devlet' ruhuyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı mesajı
